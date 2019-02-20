توتر في سجن النقب الإسرائيلي بعد محاولة أسير فلسطيني إحراق نفسه

حاول أسير فلسطيني إحراق نفسه بالنار، في سجن النقب الإسرائيلي، كخطوة احتجاجية ضد إدارة المعتقل ومصلحة السجون، رداً على إجراءاتها القمعية بحق الأسرى الفلسطينيين.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان له:“ إن الأسير إبراهيم النتشة من القدس والقابع في معتقل ”النقب“، وهو من سكان القدس ومحكوم لمدة 11 عاما، قام بمحاولة إحراق نفسه لمواجهة إدارة المعتقل“، مشيراً إلى إنه أصيب بجروح طفيفة.

وأضاف نادي الأسير، أن الاستنفار والتوتر يسود قسم الخيام في معتقل ”النقب الصحراوي“، وأن إدارة المعتقل قامت بجلب سيارات إسعاف وإطفاء استعداداً لمواجهة قد تحدث مع الأسرى داخل السجن.

وأشار نادي الأسير إلى أن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، قامت بنصب أجهزة تشويش في محيط قسم داخل السجن، مما أدى إلى نشوب حالة من التوتر بين الأسرى وإدارة السجن.

وحذّر نادي الأسير، من مواجهة محتملة أو عملية قمع ضد الأسرى الفلسطينيين في سجن النقب، وخاصة بعد جلب سيارات الإسعاف والإطفاء، مبيناً أن إدارة المعتقل قامت بإغلاق بعض الأقسام، مما سيؤدي إلى حالة من الغليان، كما حدث في سجن ”عوفر“ الشهر الماضي.

يُشار إلى أن معتقل ”النقب الصحراوي“ يعتبر من أكبر المعتقلات الإسرائيلية، ويقبع فيه قرابة 2000 أسير.