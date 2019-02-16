لعدم توقيعها بيان موسكو .. عباس يرفض الجلوس مع ”الجهاد الإسلامي“

قالت حركة فتح، اليوم السبت، إنّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرر عدم الجلوس مع حركة الجهاد الإسلامي، بعد قرارها الأخير بعدم التوقيع على البيان الختامي لاجتماع موسكو.

وذكر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، أنّ ”هذا قرار اتخذه الرئيس عباس قبل يومين، بعد أن استمع لوفد حركته عقب عودته من موسكو“.

وأضاف الأحمد أنّ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال للفصائل الفلسطينية: ”لا أريدكم أن تأتوا إلى زيارة روسيا مرة أخرى، إلا وأنتم متحدون“.

وردًا على عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، قال القيادي بحركة الجهاد الإسلامي مصعب البريم، في تصريحات لـ“إرم نيوز“: ”سنحافظ على موقفنا الوطني الثابت رغم هذه التصريحات“.

وأضاف البريم: ”نحن نعمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية، ولن نتراجع عنها ولن نستمع لتلك التصريحات غير المسؤولة والبعيدة كل البعد عن الاستحقاق الوطني، وهموم الجماهير“.