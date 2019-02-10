حركة فتح: استكملنا مشاورات تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة

أعلنت حركة فتح، يوم الأحد، أنها استكملت النقاشات حول تشكيل الحكومة الفصائلية الجديدة مع فصائل منظمة التحرير.

وأكد المتحدث باسم حركة فتح عاطف أبو سيف في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، أن حركته تستطيع تحمّل مسؤولية هذه الحكومة، لافتًا إلى أن الباب مفتوح لجميع الفصائل للمشاركة في هذه الحكومة.

وأضاف أبو سيف: ”فتح لن تتهرب من مسؤوليتها ومن لا يريد المشاركة هو من يتهرب وليس نحن، نحن نرحب بالجميع المشاركين في هذه الانتخابات وغير المشاركين“.

أما فيما يتعلق بزيارة الفصائل الفلسطينية لموسكو، قال أبو سيف: ”ما يجري هو لقاء سياسي عادي، نحن نقدر الجهد الروسي وجاهزون للذهاب لأي بقعة في العالم للحديث عن فلسطين“، مؤكدًا أنه ”لن نقبل أي دعوة من واشنطن فهي باتت لدينا تل أبيب أخرى من خلال موافقتها على الاحتلال“.

وأوضح أن ”إنهاء الانقسام لا يحتاج متطلبات أو شروطًا، حماس تعرف جيدًا ما يجب أن تفعله، هناك اتفاقيات موقعة يجب تنفيذها وهناك انتخابات يجب أن تجرى ليعود الحق إلى صاحبه“.

وتابع أنه ”بعد عشر سنوات من الحوار مع حركة حماس وصلنا لنتيجة أن حماس تريد الحوار من أجل الحوار فقط“.

وتصل وفود 10 فصائل فلسطينية، يوم الأحد، إلى العاصمة موسكو، بدعوة روسية للمشاركة في حوارات لبحث الأوضاع الداخلية، بما فيها ملف المصالحة، والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.

وكان وليد العوض، عضو المكتب السياسي لـ“حزب الشعب“ الفلسطيني، قال إن ”وفودًا ممثلة لـ10 فصائل تصل في وقت لاحق اليوم إلى موسكو، بدعوة من مركز الدراسات الشرقية التابع لوزارة الخارجية الروسية“.

ومن أبرز الفصائل المشاركة في حوار موسكو، حركات حماس وفتح والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، وحزب الشعب.