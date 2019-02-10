حركة فتح تكشف عن موعد تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة المقبلة

كشفت حركة فتح، عن موعد تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة المرتقبة، والتي تأتي بعد قبول الرئيس الفلسطيني محمود عباس لاستقالة حكومة الوفاق برئاسة رامي الحمدالله.

وقال مدير المكتب الإعلامي لحركة فتح، منير الجاغوب لـ ”إرم نيوز“:“إن كل التقديرات داخل حركة فتح تشير إلى أن الإعلان عن تشكيل الحكومة الفلسطينية المقبلة، وتسمية وزرائها، سيكون عقب عودة الرئيس الفلسطيني محمود عباس من قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا“.

وطالب الجاغوب، ”حركة حماس بالعودة إلى صوابها وتغليب مصلحة القضية الفلسطينية على المصالح الحزبية الضيقة“، داعيًا إياها لـ“إفساح الطريق لإتمام الوحدة الفلسطينية، عبر المشاركة في السياق الفلسطيني الرسمي، وتجنب الخلافات التي تضر بمستقبل القضية وحاضرها“.

وأعرب عن أمله في أن ”يحقق لقاء موسكو اختراقًا في جدار الانقسام، وأن يقرّب وجهات النظر بين حركتي فتح وحماس“، مؤكدًا أن حركته ”قدّمت الكثير من أجل إنهاء الانقسام في ظل تعنّت حركة حماس ومراوغتها“.

وأكد الجاغوب، على أن ”موقف الفصائل الفلسطينية بالرفض في المشاركة بأي لجان أو حكومات تؤسسها حماس لإدارة قطاع غزة، يعبر عن تقدير الفصائل الفلسطينية التابعة لمنظمة التحرير، لحجم الكارثة الانفصالية والتي تهدف إلى تأسيس دويلة غزة وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية“.

ومن المقرر أن تلتقي الفصائل الفلسطينية في موسكو في 11 فبراير/ شباط، وسط توقعات هزيلة بأن تنتهي اللقاءات بتقريب وجهات النظر بين حركتي فتح وحماس، بعد انقسام جغرافي وسياسي بين الضفة الغربية إبان الفُرقة الفلسطينية عام 2006.