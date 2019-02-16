حراك لتغيير مرشح لوزارة داخلية العراق مقرب من إيران يثير خلافات داخل تحالف الفتح

كشفت مصادر سياسية عراقية مطلعة، اليوم السبت، عن خلافات بين قيادات تحالف الفتح، المقرب من طهران، بسبب حراك سياسي، يرمي إلى تغيير مرشح حقيبة وزارة الداخلية العراقية فالح الفياض، المدعوم من قاسم سليماني.

وقالت المصادر، لـ“إرم نيوز“، إن ”خلافات نشبت داخل تحالف الفتح، بسبب مساعي زعيمه هادي العامري، وتحالف سائرون، المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، من أجل تغيير الفياض، بمرشح آخر“.

وأضافت المصادر: ”أكثر الجهات المعترضة على هذا الحراك، هي ميليشيات عصائب أهل الحق، التي تعتبر جزءًا مهمًا من تحالف الفتح، بالإضافة إلى ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، المقرب من طهران، أحد أقوى شركاء الفتح، ضمن تحالف البناء“.

وخلال الأيام الماضية، عقد تحالف ”الفتح“ بزعامة العامري، وتحالف ”سائرون“ المدعوم من مقتدى الصدر اجتماعين، تمخض كلاهما عن جملة من القرارات؛ أبرزها الاتفاق على حسم مرشحي الوزارات الشاغرة، والتعاون بشأن الاتفاق على تحديد طبيعة الوجود الأجنبي في البلاد.

ويتولى فالح الفياض حاليًا 3 مناصب أمنية في العراق؛ وهي رئاسة هيئة الحشد الشعبي، ومستشار للأمن الوطني، ورئاسة جهاز الأمن الوطني.