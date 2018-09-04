تحالف الفتح: انتخاب الرئاسات العراقية الثلاث سيتم في”سلة واحدة”

أكد تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، أبرز قيادات ميليشيات الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، أن انتخاب الرئاسات العراقية الثلاث سيتم في”سلة واحدة”، وبتوافق جميع الأحزاب السياسية.

وقال النائب عن التحالف، حنين قدو، لـ”إرم نيوز”، إنه “لا يمكن انتخاب رئيس برلمان جديد، دون الاتفاق على من سيكون رئيس الوزراء والجمهورية”، مبينًا أن “انتخاب الرئاسات العراقية الثلاث، سيكون بسلة واحدة، أي بتصويت واحد من قبل النواب”.

وبيّن قدو أن “هذه الاختيارات تتطلب توافقًا سياسيًا، فكل رئيس سيكون له نواب اثنان، ويجب أيضًا الاتفاق من سيكون نواب الرؤساء”، متوقعًا “حصول اجتماع سياسي موسع لحل جميع الخلافات والاتفاق على التصويت على مرشحي الرئاسات العراقية الثلاث”.

وكان رئيس السن في البرلمان العراقي، بدورته الرابعة، محمد علي زيني، قد حدد، اليوم الثلاثاء، 15 من الشهر الجاري موعدًا لاختيار رئيس المجلس، ونائبيه، بعد أن فشلت القوى السياسية باختيار الهيئة خلال اليومين الأوليين لانعقاد الجلسة الأولى التي بدأت يوم الاثنين.