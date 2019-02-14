الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب على حدود غزة‎

أصدر الجيش الإسرائيلي تعليمات جديدة لجنوده، برفع حالة الجاهزية على الحدود الشرقية لقطاع غزة، يوم غدٍ الجمعة؛ تحسبًا لتصعيد محتمل من قبل المتظاهرين الفلسطينيين.

ووفقًا لموقع ”حدشوت 24″، فإن الجيش الإسرائيلي طلب من جنوده، اليوم الخميس، التأهب ورفع حالة الجهوزية، بعد أن أجرى تقييمًا توقع من خلاله زيادة نسبة التوتر الأمني خلال التظاهرات الفلسطينية على الحدود مع قطاع غزة.

وبحسب الموقع ذاته، تشير تقديرات الجيش الإسرائيلي إلى أن حركة حماس والفصائل الفلسطينية تتجه نحو تصعيد تدريجي على الحدود، مما حدا بقيادة الجيش إلى إرسال تنبيهات لجنوده باليقظة والانتباه.

وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أن هناك أوامر من قيادة الجيش بإطلاق النار على أي متظاهر، يحاول قطع الحدود أو إلقاء عبوات متفجرة.

واستأنفت وحدة الإرباك الليلي، التي تنظمها الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، نشاطاتها على حدود قطاع غزة، بعد أن توقفت لمدة تزيد على ثلاثة شهور.

ولوّحت الهيئة الوطنية العليا بإعادة أدوات كان تستخدمها ضمن نشاطاتها على حدود غزة، في ظل ما سمته ”مراوغة“ الاحتلال الإسرائيلي في تطبيق تفاهمات التهدئة المبرمة باتفاق أمميّ.