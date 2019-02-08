استشهاد فلسطينيّيْن برصاص الجيش الإسرائيلي في غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن استشهاد فلسطينيين اثنين بعد إصابتهما بالرصاص الحي الذي أطلقه جنود الاحتلال الإسرائيلي، على المتظاهرين في المسيرات الأسبوعية على الحدود الشرقية لغزة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، إن “الطفل حسن إياد شلبي (14 عامًا) قد استشهد جراء تعرضه لعيار ناري في الصدر، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس جنوب قطاع غزة”.

وأضاف في تصريح لاحق، أن “الشاب حمزة اشتيوي (18 عاماً) استشهد جراء تعرضه لعيار ناري فى الرقبه من قبل الاحتلال الاسرائيلي شرق مدينة غزة”.

وتابع القدرة، أن 17 فلسطينياً أصيبوا بالرصاص الحي الذي أطلقه الجيش الإسرائيلي على المتظاهرين في المناطق الحدودية لقطاع غزة.

وشارك آلاف الفلسطينيين في الجمعة السادسة والأربعين من مسيرات العودة وكسر الحصار؛ للمطالبة بإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة منذ العام 2006، فيما أطلق جنود الجيش الإسرائيلي النار وقنابل الغاز بكثافة صوب المتظاهرين.