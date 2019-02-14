حقيقة اعتقال حماس للعشرات من عناصر الجهاد الإسلامي في غزة 

زعمت قناة ”كان“ الإسرائيلية، أن الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس في غزة، شنت حملة اعتقالات خلال الأيام الماضية، طالت العشرات من أبناء حركة الجهاد الإسلامي، لكن مصدرًا قياديًا لـ“إرم نيوز“ نفى وقوع هذا الأمر.

ونفى المتحدّث الرسمي باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مصعب البريم، في حديث خاص لـ ”إرم نيوز“، التقارير الإسرائيلية التي تتحدث عن اعتقال حماس لعناصر من حركته، معتبرًا أن إسرائيل تحاول بث الفرقة والشقاق بين الفصائل الفلسطينية، بحسب تعبيره.

وحول علاقة الجهاد الإسلامي مع إيران، أكد البريم أنها ”قوية وثابتة“ كونها تشكل داعمًا استراتيجيًا للحركة، مضيفًا: أن ”العلاقة مستمرة قبل أن يترأس النخالة الأمانة العامة للجهاد الإسلامي“.

وكان الإعلام الإسرائيلي، تحدث في تقارير سابقة، عن مدى ارتباط في العلاقة الوثيقة بين أمين عام الجهاد الإسلامي النخالة، والحرس الثوري الإيراني، مضيفًا أن سرايا القدس امتداد للرؤية الإيرانية تجاه إسرائيل، وأن طهران تشكل الداعم العسكري واللوجستي الأول للجهاد الإسلامي.

وبحسب القناة الإسرائيلية، جاءت حملة الاعتقالات، المزعومة، بسبب محاولة عناصر من سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، تخريب جهود وقف إطلاق النار والتهدئة مع إسرائيل، من خلال التسبب في أحداث أمنية تؤدي إلى اندلاع جولة تصعيد.

وادّعت القناة، أن الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس، صادرت العديد من الأسلحة، ومنصات الصواريخ من الجهاد الإسلامي، من أجل قطع الطريق على أي محاولات لتخريب جهود حماس في الوصول إلى اتفاق تهدئة.

ووفقًا للقناة الإسرائيلية، زاد التوتر بين الحركتين في أعقاب تولي زياد النخالة، الأمانة العامة لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.