خليل التفكجي: إسرائيل لن تسمح بقيام دولة فلسطينية في الضفة

كشف الدكتور خليل التفكجي، مدير دائرة الخرائط بجمعية الدراسات العربية في القدس، أنه “لا توجد أي نية لدى الجانب الإسرائيلي لقيام دولة فلسطينية على الضفة الغربية”.

وقال التفكجي، في لقاء خاص مع “إرم نيوز”،” إن “صناع القرار في إسرائيل لديهم برنامج ثابت بعدم قيام دولة فلسطينية؛ لأن جميع الأراضي ما بين النهر والبحر هي أراضي دولة واحدة، وهي إسرائيل”، حسب برنامجهم.

وأضاف أنه “منذ عملية السلام ارتفع عدد المستوطنين من 150 ألفًا حتى وصل الآن إلى 700 ألف مستوطن، والقيادة الإسرائيلية في عام 1979 وضعت مشروع الاستيطان ليصلوا إلى مليون مستوطن، والآن اليمين الإسرائيلي يجدد هذا المشروع لزيادة المستوطنين إلى 2 مليون”.

وأشار خليل إلى أن “الحكومة الإسرائيلية تقوم بإنشاء المستوطنات في كل أنحاء الدولة الفلسطينية بشكل دقيق؛ حتى يتم التواصل بين هذه المستوطنات في المستقبل بشكل أسرع، مع إضعاف ترابط المجتمعات الفلسطينية بشكل أكبر”، موضحًا أن “الجانب الإسرائيلي يرى أن الدولة الفلسطينية ستقام في الجانب الآخر، ويقصد بها دولة الأردن”.