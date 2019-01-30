عباس: الانتخابات التشريعية ستجري في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، إن الانتخابات التشريعية ستجري في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكد عباس، خلال استقباله نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فرشينين، ومبعوث الرئيس الروسي الكسندر لافرينتييف، حرصه الكامل على تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وذلك من خلال التنفيذ الدقيق لما تم الاتفاق عليه في اتفاق القاهرة الذي وقّع في 2017.

وأشار إلى أهمية التشاور والتنسيق المستمر مع دولة روسيا الاتحادية في القضايا كافة ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف: “نرفض بالكامل لما يسمى بصفقة القرن، وإننا لن نقبل بدور أمريكي وحيد في أي عملية سياسية”.

من جهته، أكد نائب وزير الخارجية الروسي على موقفه المبدئي بشأن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم روسيا الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة بالحرية والاستقلال.

وشدد فرشينين على إصرار روسيا على متابعة القضايا في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، وكافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدًا أن روسيا مقتنعة بأنه لا حل سياسيًا في الشرق الأوسط دون حل القضية الفلسطينية.

وبخصوص ما يسمى بـ “صفقة القرن“، قال إن روسيا متمسكة بالمبادئ الأساسية التي تحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني.