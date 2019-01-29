مخطط إسرائيلي لمصادرة 7 آلاف دونم من مدينة أريحا

كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، عن مخطط إسرائيلي لمصادرة 7 آلاف دونم من الأراضي الفلسطينية في مدينة أريحا، كخطوة للاستيلاء على هذه الأراضي وتهويدها وضمها للمستوطنات الإسرائيلية المنتشرة في الضفة الغربية.

وقال مدير الوحدة القانونية في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، عايد مُرار” سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أصدرت أمرًا عسكريًا بإغلاق أكثر من 7 آلاف دونم، من قرية العوجا في أريحا، تحت حجج أمنية واهية، بهدف مصادرة الأراضي والاستيلاء عليها وضمها”.

وأضاف مُرار، في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية” هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ستسعى إلى مواجهة هذه المخططات الإسرائيلية بجهود قانونية وشعبية”، متمنيًّا أن تُفضي هذه الجهود إلى نتائج تمنع الاحتلال من تحقيق مراده.

وكانت وسائل إعلام عبرية، قد قالت إن وزير الزراعة وتطوير النقب في الحكومة الإسرائيليّة، أوري أرئيل أنهى خطة ضخمة لتهجير قرابة 36 ألف عربي بدوي من قراهم مسلوبة الاعتراف.

وبحسب صحيفة “يسرائيل هيوم” الإسرائيلية، فمن المقرر أن يبدأ تنفيذ الخطة العام الجاري على أن ينتهي تنفيذها خلال 4 سنوات.

ووفقًا للصحيفة ستقيم السلطات الإسرائيليّة في القرى بعد تهجير أهليها مشاريع قومية وبنى تحتية وأخرى أمنية، تلزم بنقل السكان إلى قرى أخرى.

وذكرت “يسرائيل هيوم” أن المناطق المصادرة من البدو تقدر بـ260 ألف دونم، وهي أكبر عملية مصادرة للأراضي منذ النكبة.

وشهدت الضفة الغربية في الآونة الأخيرة حراكًا استيطانيًا كبيرًا بإشراف مؤسسات استيطانية، ومباركة الحكومة الإسرائيلية، من خلال مصادرة العديد من الأراضي الفلسطينية، بذريعة عدم الترخيص.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قد حذرت من تداعيات تنفيذ مخططات جديدة لتوسيع الاستيطان الإسرائيلي في مدن الضفة الغربية، مطالبة المجتمع الدولي بلجم التحركات الإسرائيلية التهويدية التي تتجاوز كل الاتفاقيات الموقعة، وتقطع الطريق أمام فرص التوصل للسلام.