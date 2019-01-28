الحمد الله يضع حكومته تحت تصرف الرئيس الفلسطيني

قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، الاثنين، إن “رئيس الوزراء رامي الحمد الله يضع حكومته تحت تصرف الرئيس محمود عباس”.

وأضاف المحمود في بيان صحفي، أن “الحمد الله رحب بتوصيات اللجنة المركزية لحركة فتح القاضية بتشكيل حكومة جديدة”.

وأمس، أوصت اللجنة المركزية لحركة “فتح”، بتشكيل حكومة فصائلية سياسية من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وشخصيات مستقلة، إثر تعثر ملف المصالحة مع حركة “حماس”.

ويسود انقسام فلسطيني بين “فتح” و”حماس” منذ عام 2007، لم تفلح في إنهائه اتفاقيات عديدة، أحدثها اتفاق العام 2017، بسبب نشوب خلافات حول قضايا عديدة منها، تمكين الحكومة في غزة، وملف الموظفين الذين عينتهم “حماس” أثناء حكمها للقطاع.

ومنذ سبتمبر/أيلول 2013، يترأس رامي الحمد الله، رئاسة الحكومة الفلسطينية، بتكليف من عباس.

وفي فبراير/شباط 2014 شكل الحمد الله “حكومة الوفاق”، بتوافق بين كافة الفصائل الفلسطينية بما فيها حركتا “حماس” و”فتح”.