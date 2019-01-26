العاروري: حماس جاهزة لخوض انتخابات شاملة

أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، أن حركته جاهزة لخوض انتخابات شاملة، مضيفًا أن حماس مستعدة أن تترك للشعب اختيار من يمثله.

وقال العاروري خلال لقاء عبر فضائية الأقصى التابعة لحركة حماس:”جاهزون للذهاب لانتخابات يقول فيها الشعب كلمته باختيار من يمثله في كل مؤسسات الشعب: التشريعية، والوطنية، والرئاسية، يشارك فيها الكل الفلسطيني، وقدمنا التزامات أننا لا نريد التفرد، ولا الهيمنة، ولا السيطرة، ولا الأغلبية، وجاهزون لكل الشراكات”.

وأضاف:”ينبغي عقد المجلس الوطني في أي مكان خارج فلسطين تحضره كل القوى الوطنية، بما فيها حركتا حماس والجهاد، ونقبل بقرارات هذا المجلس لاستعادة الوحدة، وإنهاء الانقسام”.

وأشار العاروري إلى أن “اجتماع الإطار القيادي لكل الفصائل، سيساعد في اتخاذ القرارات التي يراها مناسبة لإنهاء الانقسام”، منوهًا إلى أننا “سنقبل من حكومة وحدة وطنية مشكلة من كل القوى يقف وراءها المجلس التشريعي المنتخب، كل القرارات المتعلقة بإنهاء الانقسام”.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قد أعلن عن قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي الفلسطيني، داعيًا إلى الذهاب لانتخابات برلمانية خلال 6 شهور من تاريخ حله، مطالبًا حركة حماس الالتزام بذلك.

وتتهم السلطة ومن قبلها حركة فتح، حماس، بتعطيل الانتخابات، وخلق الذرائع في سبيل عدم التوجه إليها.