“فتح”: رفض حماس استلام أموال قطرية “لا يقدم ولا يؤخر”

اعتبرت حركة فتح الفلسطينية، أن رفض حركة حماس استلام أموال المنحة القطرية، “لا يعني شيئًا ولا يقدم ولا يؤخر”.

جاء ذلك تعليقًا على إعلان حركة حماس، الخميس، رفضها استلام الدفعة الثالثة من المنحة المالية القطرية، بسبب الاشتراطات الإسرائيلية المتعلقة بها.

وقال المتحدث الرسمي باسم حركة فتح، عاطف أبو سيف، في حديث لـ”إرم نيوز”: “رفض حركة حماس استلام الأموال القطرية لا يقدم ولا يؤخر طالما لم تتخذ موقفًا واضحًا تجاه تحقيق المصالحة الفلسطينية، والعودة للشرعية”.

وأضاف أن “حركة فتح رفضت من البداية موقف حماس من الأموال القطرية، من خلال استلامها بعيدًا عن منظمة التحرير الفلسطينية، كغطاء رسمي وشرعي”.

وتابع أن “حركته تعتبر أن حماس أوصلت الشعب الفلسطيني للتسول والاستجداء للأموال القطرية والمنح والهبات”.

ودعا أبو سيف، حركة حماس إلى “النزول عند رغبة الكل الفلسطيني، بإجراء انتخابات شاملة، الفائز فيها هو من سيحكم الشعب الفلسطيني ويقوده إلى بر الأمان”.

وكانت حركة حماس، أعلنت رفضها لاستلام المنحة القطرية، بسبب الاشتراطات الإسرائيلية المتعلقة بها، محملة إسرائيل تداعيات “تنصلها من استحقاقات التفاهمات التي تمت مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة”.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، في مؤتمر صحفي بغزة، إن حركته “أكدت للسفير القطري محمد العمادي رفضها للمنحة القطرية”.

وأكد الحية أن غزة “لن تكون جزءًا من الابتزاز أو مسرحًا للمهرجانات الانتخابية الإسرائيلية”.

من جانب آخر، ذكرت وسائل إعلام عبرية، الخميس، أن وفدًا من المخابرات المصرية سيصل خلال الساعات القليلة المقبلة إلى غزة.

وبحسب القناة الإسرائيلية الثانية فإن زيارة الوفد ستشمل كلًا من رام الله وغزة.