“حماس” تعتقل فنانًا كوميديًا بسبب أغنية عن “الأموال القطرية”

اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، الفنان الكوميدي علي نسمان وزميله أسامة قاسم.

وجاء الاعتقال على خلفية المشاركة بأداء أغنية كوميدية ساخرة عن قطر، ورئيس لجنة الإعمار القطرية محمد العمادي.

وكانت الأغنية الكوميدية الساخرة التي نشرها الفنان علي نسمان قبل أيام بعنوان “الوضع في خطر يا قطر”، تتحدث عن صعوبة الأوضاع في القطاع، ودعوات لقدوم رئيس لجنة الإعمار القطرية محمد العمادي حاملًا حقائب الأموال والدولارات من أجل تهدئة الأوضاع.

وقال عبد الله نسمان، أحد أقارب المعتقل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:”جهاز الأمن الداخلي التابع لحركة حماس، اعتقل الفنان علي نسمان، عصر يوم الأربعاء، على خلفية التعبير عن الرأي، والذي أصبح جريمة يعاقب عليها القانون في عهد حركة حماس”.

واعترض رواد مواقع التواصل الاجتماعي على اعتقال نسمان، مؤكدين أنهم ضد سياسة تكميم الأفواه التي تتبعها حركة حماس في غزة.

وأكدوا أن “نسمان” جسّد الواقع من خلال الفيديو الذي عُرض على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى آلاف الإعجابات، مطالبين حركة حماس بسرعة الإفراج عنه، وعدم تكميم أفواه الصحفيين الذين يعبّرون عن آرائهم تجاه ما يحدث.