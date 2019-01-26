“المهنيين” والمعارضة السودانية يحددان 23 ميدانًا لتنفيذ اعتصامات في الخرطوم

دعا تجمع المهنيين السودانيين، وثلاثة تحالفات معارضة، اليوم السبت، المواطنين السودانيين إلى تنفيذ اعتصامات في 23 ميدانًا في العاصمة الخرطوم مساء يوم غدٍ الأحد.

وأوضح التجمع (مستقل يضم أطباء، وصحفيين، ومهندسين، ومعلمين، وأساتذة جامعيين)، في بيان صادر عنه أن الاعتصامات ستبدأ الأحد الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي (13:00 ت.غ).

وفي مدينة الخرطوم، حدد التجمع 6 ميادين للاعتصام في عدد من الأحياء، منها ميدان بحي بري شرق العاصمة، كما حدد 7 ميادين للاعتصام في مدينة أم درمان غرب الخرطوم، منها ميدان “طائفة الأنصار”، أكبر الطوائف الدينية في البلاد، والتي يتزعمها الصادق المهدي رئيس حزب الأمة المعارض.

وحُددت أربعة ميادين في “الخرطوم بحري”، ومثلها في محلية (محافظة) شرق النيل بالخرطوم.

وتجددت أمس الجمعة، الاحتجاجات المنددة بتدهور الأوضاع الاقتصادية، والمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير، في عدد من أحياء العاصمة الخرطوم، ومدن أخرى.

وسقط خلال الاحتجاجات 30 قتيلًا، بحسب أحدث إحصاء حكومي، بينما تقول منظمة “العفو” الدولية إن عددهم 40 قتيلًا.

وسبق أن نظم “تجمع المهنيين”، 4 مسيرات وسط الخرطوم، منذ اندلاع الاحتجاجات في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بهدف تسليم مذكرة إلى القصر الرئاسي تطالب بتنحي الرئيس البشير، الذي يتولَّى السلطة منذ العام 1989.