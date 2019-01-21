السودان يتهم اليساريين بتأجيج الاحتجاجات.. ويحذر من “استهداف ممنهج” للأطباء والأطفال

اتهمت الحكومة السودانية، الحزب الشيوعي والتيار اليساري ومن أسمتهم بـ”بقايا الحركات السالبة”، بالضلوع في تأجيج الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدهُ وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصالات وتقنية المعلومات مأمون حسن إبراهيم، يوم الإثنين، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية في البلاد.

وقال إبراهيم إن “الاحتجاجات بدأت عادية لكن تم دخول بعض العناصر، وشهدت جنوحًا ملحوظًا أثر على حياة المواطن ومسيرة الخدمات”.

وأكد الوزير “بدء خطوات عملية لضبط العناصر وكشفها، وإجراء مزيد من عمليات الضبط التي تجعل السودان ينعم بالأمان”.

وكشف الوزير السوداني عن “رصد 28 من تلك العناصر ينتمون للتيارات اليسارية موزعين داخل وخارج السودان”، مشيرًا إلى ما وصفه بـ”استهداف نوعي” للأطباء والأطفال.

وأضاف الوزير أن “هناك ترتيبًا بالمرحلة المقبلة (لتلك الجهات) تستهدف المرأة والطفل كجزء من مسار تأجيج الواقع”، منتقدًا الزج بالأطفال في الاحتجاجات.

واعترف الوزير أن “ما رآه الناس من إتلاف واستهداف للعربات التابعة للمؤسسات الرسمية هو حقيقة”، مؤكدًا قدرة الأجهزة الأمنية على ضبط النفس والقيام بدورها لضبط الأمور وتصحيح مسارها.

ويشهد السودان منذُ يوم 19 من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، احتجاجات تندد بتدهور الأوضاع المعيشية وتطالب بإسقاط نظام الرئيس عمر البشير.

وسقط خلال الاحتجاجات 26 قتيلًا حسب أحدث إحصاء حكومي، بينما تقول منظمة “العفو” الدولية إن عددهم 40 قتيلاً.