الشرطة السودانية تعتقل شخصين وتعلن مقتل اثنين في احتجاجات الخرطوم

أعلنت الشرطة السودانية، القبض على متهم بحوزته مسدس “حاول استخدامه في التظاهرات”، بجانب متهم آخر يقود عربة (آكسنت) مجهزة بأجهزة إرسال بعيدة المدى.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن الناطق باسم الشرطة، اللواء هاشم علي عبد الرحيم، اليوم الجمعة، أن “الشرطة سجلت حالتي وفاة بولاية الخرطوم في تجمهرات أمس الخميس” .

وقال إنه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية وفتح بلاغين تحت المادة (51) إجراءات”، لافتًا إلى أن “التحريات جارية تحت إشراف النيابة”، ومؤكدًا “وقوع إصابات وسط المواطنين ورجال الشرطة”.

وكشف هاشم، أنه تم القبض على عدد من المتهمين، دونت ضدهم بلاغات تحت المواد (77 و69 و67) من القانون الجنائي (إثارة الشغب والإزعاج والإخلال بالسلامة العامة).

وأكد هاشم، أن يوم أمس الخميس شهد استقرارًا نسبيًا في الأحوال الأمنية بكل أنحاء البلاد، عدا بعض التجمعات التي وصفها بـ “غير مشروعة” في عدد من الولايات ومن بينها الخرطوم.

وذكر أن الخرطوم شهدت تجمهرات في أنحاء متفرقة منها تعاملت معها الشرطة وفرقتها بالغاز المسيل للدموع.