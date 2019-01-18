رويترز: الشرطة السودانية تطلق الرصاص الحي على تشييع جنازة متظاهر

أفاد شهود عيان لوكالة رويترز بأن الشرطة السودانية أطلقت الذخيرة الحية باتجاه مشيعين خارج منزل محتج (60 عامًا) توفي صباح الجمعة متأثرًا بجروح أصيب بها الليلة الماضية.

ووفق الشهود، فقد تجمع نحو 2000 مشيع في حي بري، حيث أصيب معاوية عثمان بالرصاص أمس الخميس، وذلك بهدف إكمال مراسم دفنه.

بدورها، قالت لجنة أطباء السودان التي تتصل بالمعارضة إن طفلًا وطبيبًا قتلا أيضًا يوم الخميس بالرصاص في بري.

وتتصاعد حدة المظاهرات التي انطلقت في وقت سابق في السودان، حيث سقط عشرات القتلى والجرحى؛ نتيجة الاحتكاك مع قوى الأمن.