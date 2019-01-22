غارات إسرائيلية على أهداف لحركة حماس في غزة

شنَّت الطائرات الحربية الإسرائيلية، عدة غارات على مواقع عسكرية تابعة لكتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس شمال قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية فلسطينية، أن الطيران الإسرائيلي من نوع “إف 16″، أطلق 4 صواريخ على الأقل، على مواقع عسقلان العسكرية في بلدة بيت لاهيا، شمال القطاع.

ووفقًا للمصادر، أحدث القصف دمارًا كبيرًا في المكان، دون وقوع إصابات بين صفوف المواطنين الفلسطينيين.

وفي وقت سابق، قصفت المدفعية الإسرائيلية، عددًا من نقاط المراقبة والرصد التابعة لحركة حماس، شمال وجنوب قطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن إصابة أحد ضباطه، مساء اليوم الثلاثاء، بعد مواجهات مع شبان فلسطينيين قرب الحدود الشرقية لمنطقة كيوفيم جنوب قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إن “ضابطًا أُصيب بجراح طفيفة خلال أعمال شغب عنيفة جنوب قطاع غزة، شملت إلقاء الحجارة باتجاه قوات الجيش.

وأضاف أفيخاي أدرعي، أن “ظروف الإصابة لا تزال قيد الفحص”، في وقت قالت فيه وسائل إعلام إسرائيلية، إن الضابط أُصيب برصاصة أطلقها قناص فلسطيني من محيط منطقة الحدث.