نتنياهو يقرر تأجيل تحويل الأموال القطرية إلى غزة‎

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تأجيل إدخال الدفعة الثالثة من الأموال القطرية إلى قطاع غزة، إلى إشعار آخر.

وذكرت القناة العبرية السابعة، اليوم الثلاثاء، أن قرار نتنياهو جاء في أعقاب الحوادث الأمنية على الحدود الشمالية والشرقية لقطاع غزة، والتي أدت إلى إصابة جندي إسرائيلي بجراح متوسطة.

وكان من المقرر أن تصل الأموال القطرية إلى قطاع غزة، خلال الأسبوع الجاري، من خلال السفير القطري محمد العمادي، بالتنسيق مع الحكومة الإسرائيلية.

وحذرت الفصائل الفلسطينية، من مماطلة إسرائيل، بما أسمته، استحقاقات التهدئة، والتي من بينها تحويل دفع من الأموال القطرية إلى قطاع غزة، لصرفها لموظفي حماس، بالتنسيق بين الدوحة وإسرائيل.