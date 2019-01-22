نتنياهو يقرر تأجيل تحويل الأموال القطرية إلى غزة‎

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تأجيل إدخال الدفعة الثالثة من الأموال القطرية إلى قطاع غزة، إلى إشعار آخر.
وذكرت القناة العبرية السابعة، اليوم الثلاثاء، أن قرار نتنياهو جاء في أعقاب الحوادث الأمنية على الحدود الشمالية والشرقية لقطاع غزة، والتي أدت إلى إصابة جندي إسرائيلي بجراح متوسطة.
وكان من المقرر أن تصل الأموال القطرية إلى قطاع غزة، خلال الأسبوع الجاري، من خلال السفير القطري محمد العمادي، بالتنسيق مع الحكومة الإسرائيلية.
وحذرت الفصائل الفلسطينية، من مماطلة إسرائيل، بما أسمته، استحقاقات التهدئة، والتي من بينها تحويل دفع من الأموال القطرية إلى قطاع غزة، لصرفها لموظفي حماس، بالتنسيق بين الدوحة وإسرائيل.
وكانت الحكومة الإسرائيلية أمرت بعدم تحويل “الأموال القطرية” الخاصة بدفع رواتب موظفي قطاع غزة في السابع من يناير الجاري.
وتدفع دولة قطر 15 مليون دولار شهريًا، لدفع رواتب موظفي قطاع غزة.
وتثير طريقة دفع قطر لهذه الأموال استياء منظمة التحرير الفلسطينية، حيث انتقد واصل أبو يوسف في وقت سابق، ”دخول الأموال القطرية بهذه الطريقة الذي يعطي أملًا لأولئك الراغبين في تكريس الانقسام“.
وأضاف ”هناك جهة شرعية هي منظمة التحرير مسؤولة عن الشعب الفلسطيني، عندما يتم تجاوزها عن طريق حكومة الاحتلال وإدخال الأموال عن طريق السفير القطري محمد العمادي من خلال كشوفات يتسلمها من الاحتلال، فإن هذا يعمق الانقسام ويكرسه“.