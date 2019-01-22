الجيش الإسرائيلي يقصف موقعًا لحركة حماس في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، قصفه موقعًا لحركة حماس في قطاع غزة.

وقال أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش، في تصريحات صحفية: “قصفت دبابة موقعًا تابعًا لمنظمة حماس في شمال قطاع غزة، ردًا على تعرض قوات الجيش لإطلاق نار من قطاع غزة، بالقرب من السياج الأمني”.

وأضاف أدرعي أن إطلاق النار على القوات الإسرائيلية، لم يسفر عن وقوع إصابات.

وفي قطاع غزة، ذكر شاهد عيان، أن القصف الإسرائيلي استهدف موقعًا يتبع لحركة “حماس” في بلدة بيت حانون، شمال قطاع غزة.

وأضاف أن الآليات المتمركزة قرب الحدود الشرقية لشمالي القطاع، أطلقت قذيفتين باتجاه الموقع، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات، بينما لم يصدر رد فوري من حركة حماس على القصف الإسرائيلي.