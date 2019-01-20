إعادة الإعمار و”الإرهاب” في اجتماع أردني مصري عراقي

عقد وزراء خارجية الأردن ومصر والعراق، في العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الأحد، اجتماعًا؛ لبحث إعادة إعمار الدول العربية المتضررة من الحروب، ومكافحة الإرهاب.

وقالت الخارجية المصرية في بيان، إن وزيرها سامح شكري، عقد مع نظيريه الأردني أيمن الصفدي والعراقي محمد علي الحكيم، اجتماعًا ثلاثيًا على هامش اجتماعات القمة الاقتصادية المنعقدة في بيروت.

وبحث الاجتماع، تعزيز التعاون بين الدول الثلاث في المجالات الاقتصادية والتنموية والتعاون الفني.

واستعرض الوزراء، التطورات الإقليمية وسبل دعم التنسيق في القضايا السياسية، وتعزيز الأمن القومي والمصالح العربية المشتركة، ومكافحة الإرهاب وإعادة الإعمار.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أطلق الرئيس اللبناني ميشال عون في كلمة افتتاح القمة، مبادرة لإعادة إعمار المنطقة، أبرز بنودها تأسيس مصرف لإعادة الإعمار.

ودعا عون إلى “وضع آليات فعالة في مقدمتها تأسيس مصرف عربي لإعادة الإعمار والتنمية، يتولّى مساعدة جميع الدول والشعوب العربية المتضررة، على تجاوز محنها، ويسهم في نموها الاقتصادي المستدام”.

واليوم الأحد، انطلقت القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية الرابعة، في بيروت، بعد غياب 6 سنوات منذ القمة الاقتصادية التي عقدت في الرياض 2013 وسط حضور 3 قادة فقط.

ويشارك على مستوى الزعماء في قمة بيروت إلى جانب الرئيس اللبناني، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، في حين مثلت باقي الدول برؤساء حكومات أو وزراء.