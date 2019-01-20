شاهد بكاء لاعبي منتخب الأردن بعد الخسارة أمام فيتنام والخروج من كأس آسيا (فيديو)

انخرط لاعبو المنتخب الأردني في نوبة بكاء وحزن، بعد الخسارة 2/4 بركلات الترجيح أمام فيتنام، في دور الـ16 ببطولة كأس آسيا 2019، التي تستضيفها الإمارات.

وتعادل المنتخبان 1/1 في الشوطين الأصليين والإضافيين، ليتجها إلى ركلات الترجيح التي أدارت وجهها عن النشامى.

وبعد صافرة الحكم العماني أبوبكر سالم العامري افترش عدد من لاعبي الأردن الأرض وبكوا بحرارة حسرة على الوداع المؤلم من دور الـ16.

ولم يقتصر الألم والحزن على اللاعبين، إذ أظهرت الكاميرات تأثرًا واضحًا على المشجعين الذين تواجدوا في مدرجات إستاد آل مكتوم بنادي النصر.

#الاردن_فيتنام حزن وبكاء لاعبي منتخب الاردن بعد الخسارة من منتخب فيتنام بركلات الترجيح ????pic.twitter.com/xTlUdmcaVL — تغطية أمم أسيا HD (@AmmAsia19) January 20, 2019

وكانت الترشيحات تصب في مصلحة المنتخب الأردني للتفوق عل فيتنام، بعدما قدّم النشامى أداءً رائعًا في الدور الأول، بالفوز على أستراليا وسوريا، ثم التعادل مع فلسطين، ولم تتلق شباك النشامى أي هدف في دور المجموعات.

وأصبح منتخب فيتنام أول المتأهلين إلى دور ربع النهائي، علمًا أن هذه ثاني مشاركة له في البطولة.