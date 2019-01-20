منتخب الأردن يودع كأس آسيا بخسارته أمام فيتنام في دور الـ 16 (فيديو)

تأهل منتخب فيتنام إلى دور الـ 8 في كأس آسيا 2019، التي تستضيفها الإمارات؛ عقب فوزه على الأردن بركلات الترجيح 4/2 في دور الـ 16.

وتعادل المنتخبان 1/1 في الشوطين الأصليين والإضافيين، ليحتكما لركلات الترجيح التي ابتسمت لفيتنام.

وسجل بهاء عبدالرحمن سليمان هدفًا أول للمنتخب الأردني من تسديدة قوية في الدقيقة 39.

لكن كونغ فيونغ نغوين نجح في إدراك التعادل لفيتنام من تسديدة من داخل المنطقة في الدقيقة 51، مستغلًا كرة عرضية من كونغ فيونغ نغوين.

وفي ركلات الترجيح، سجل للأردن بهاء عبدالرحمن سليمان وأحمد العرسان، بينما أضاع بهاء فيصل وأحمد سمير

ولفيتنام سجل نغوك هاي كي، ودو هونغ دونغ، وكسيان ترونغ ليونغ، وتيان بوي، وأضاع تران مينه فيونغ

هدف ⚽️ بهاء عبد الرحمن يضع النشامى في المقدمة بركلة حرة ولا أروع.. الأردن 1 فيتنام 0#beINAFC pic.twitter.com/3WwQid7MLk — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ٢٠ يناير ٢٠١٩

#كأس_آسيا2019:

[ ???????? الأردن 1 × 0 فيتنام ???????? ]

– هدف الأردن الأول عن طريق بهاء عبدالرحمن بكامل الإعادات ‘HD’.#JORvVIE #الأردن_فيتنام pic.twitter.com/r6qyOTWke2 — #AsianCup2019 (@AJFMedia) ٢٠ يناير ٢٠١٩