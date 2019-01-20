أهداف مباراة الأردن وفيتنام.. 1-1 (فيديو)

سجل بهاء عبدالرحمن سليمان الهدف الأول لمنتخب الأردن في شباك نظيره الفيتنامي، في المباراة التي تجمعهما، مساء السبت، على استاد آل مكتوم بنادي النصر، في افتتاح مباريات دور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2019.

هدف ⚽️ بهاء عبد الرحمن يضع النشامى في المقدمة بركلة حرة ولا أروع.. الأردن 1 فيتنام 0#beINAFC pic.twitter.com/3WwQid7MLk — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) January 20, 2019

وفي الدقيقة 51 يتعادل كونغ فيونغ نغوين لفيتنام.

هدف ⚽️ الفيتناميون يدركون التعادل عن طريق تشونغ فونغ. الأردن 1 فيتنام 1#beINAFC pic.twitter.com/fwZRPT9P14 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) January 20, 2019

وتأهل منتخب الأردن في صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، فيما صعد منتخب فيتنام من المركز الثالث بالمجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط.

يشار إلى أن الفائز من مواجهة اليوم، سيواجه في ربع النهائي الفائز من مباراة السعودية واليابان، المقرر إقامتها غدًا الإثنين.