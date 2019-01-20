أهداف مباراة الأردن وفيتنام.. 1-1 (فيديو)

أهداف مباراة الأردن وفيتنام.. 1-1 (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل بهاء عبدالرحمن سليمان الهدف الأول لمنتخب الأردن في شباك نظيره الفيتنامي، في المباراة التي تجمعهما، مساء السبت، على استاد آل مكتوم بنادي النصر، في افتتاح مباريات دور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2019.

وفي الدقيقة 51 يتعادل كونغ فيونغ نغوين لفيتنام.

وتأهل منتخب الأردن في صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، فيما صعد منتخب فيتنام من المركز الثالث بالمجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط.

يشار إلى أن الفائز من مواجهة اليوم، سيواجه في ربع النهائي الفائز من مباراة السعودية واليابان، المقرر إقامتها غدًا الإثنين.

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