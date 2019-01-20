عقب انطلاقها.. أبو الغيط يعلّق على غياب ليبيا عن قمة بيروت

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن “أسفه” لغياب ليبيا عن القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية التنموية الرابعة، التي انطلقت الأحد في العاصمة اللبنانية بيروت.

وتغيبت ليبيا عن القمة بسبب أزمة مع بيروت، على خلفية حرق العلم الليبي في لبنان قبل أيام

وقال أبو الغيط في كلمته خلال القمة: “أشعر بالحزن والأسف لعدم مشاركة ليبيا في قمة بيروت، وأثق في حكمة الرئيس اللبناني ميشال عون، في احتواء الأزمة”.

وأعرب في الوقت ذاته عن حزنه للأوضاع العربية، مشيرًا إلى أن أكثر من نصف عدد نازحي العالم هم من وطننا العربي.

ويشارك على مستوى الزعماء بقمة بيروت إلى جانب الرئيس اللبناني ميشال عون، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، فيما مثلت باقي الدول برؤساء حكومات أو وزراء.

والإثنين الماضي، أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية، عدم مشاركتها بالقمة، بعد انتشار مقطع فيديو وصف بالـ”مسيء” وثّق عملية تمزيق العلم الليبي، وإنزاله من طرف بعض مناصري حركة “أمل” الشيعية اللبنانية، تعبيرًا عن رفضهم لدعوة طرابلس لحضور القمة.

فيما تغيب سوريا عن القمة، بسبب عدم توجيه دعوة رسمية لها، من قبل جامعة الدول العربية التي علقت عضوية دمشق العام 2011.