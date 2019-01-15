محافظ كركوك: أعداد داعش جنوب المدينة باتت “تهديدًا خطيرًا”

قال محافظ كركوك العراقية، راكان سعيد الجبوري، إن أعداد عناصر تنظيم داعش، الموجودة في القسم الجنوبي من المدينة، وصلت إلى “أبعاد خطيرة”، وإنهم باتوا يشكلون “تهديدًا خطيرًا”.

وأشار الجبوري، إلى “وجود أعداد كبيرة من عناصر داعش في جبال حمرين ووادي أبو خناجر وزغيتون”.

وشدد على “وجوب القيام بحملة عسكرية ضد العناصر المتشددة في هذه المناطق”، مبينًا أن “تلك العناصر تشكل خطرًا حقيقيًّا في الأقسام الجنوبية لمدينة كركوك”.

وأكد أن عددًا من المتشددين تسللوا إلى مركز المدينة قادمين من الأرياف، وأن هؤلاء المتسللين في وضعية الخلايا النائمة حاليًّا.

واعتبر أن أي أزمة سياسية أو اجتماعية في كركوك، ستصب في صالح عناصر داعش.

وتابع أن “رفع علم إقليم شمال العراق في مدينة كركوك أمر خاطئ، وهذا الأمر يساهم في إتاحة الفرصة لعناصر داعش بالاستفادة من أزمة رفع علم الإقليم في كركوك”.

كما طالب الجبوري الحكومة الاتحادية في بغداد بإرسال قوات أمنية إضافية إلى كركوك، مشيرًا إلى ازدياد هجمات داعش ضد القوات الأمنية والمدنيين خلال آخر شهر.

ورفض حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الجمعة الماضي، الاستجابة لأمر رئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي، القاضي بإنزال علم إقليم كردستان من على مقراته في محافظة كركوك.

وأعاد الحزب رفع علم الإقليم على مقاره في كركوك، مساء الثلاثاء الماضي، بعد أكثر من عام على إنزاله من قبل قوات الحكومة الاتحادية.