بالفيديو.. شاهد لحظة اغتيال عماد المياحي صاحب مطعم “ليمونة” في بغداد

تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مقطع فيديو قالوا إنه للحظة اغتيال عماد المياحي صاحب مطعم “ليمونة” أحد أشهر المطاعم الشعبية في العاصمة العراقية بغداد، من قبل مسلحين مجهولين يوم الخميس الماضي.

وأظهر الفيديو، شخصًا يحمل سلاحًا وهو يطلق النار على المياحي، ما تسبب في سقوطه على الأرض، ثم حاول النهوض بمساعدة امرأة، لم يتم الكشف عن هويتها، ولكنه لم يستطع فعل ذلك، واسترخى على الأرض.

وبعد تنفيذ عملية الاغتيال التي لم تستغرق أقل من دقيقة لتنفيذها، رصد الفيديو أيضًا لحظة هروب الشخص الذي نفذ العملية، ولكن الفيديو لم يظهر الملامح الكاملة لذلك الشخص.

وتسبب الاغتيال، بتصاعد حدة التراشق الإعلامي بين ميليشيات “عصائب أهل الحق” من جهة، وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم من جهة أخرى، بعد اتهام وسائل إعلام تابعة لتيار “الحكمة” ميليشيات “عصائب أهل الحق” بقتل المياحي.

وتوالت الاتهامات بين العصائب وتيار الحكيم بالعمالة واستخدام النساء، وسط مخاوف من حصول اشتباك مسلح بين الطرفين، خاصة مع وجود السلاح لدى “العصائب”، فيما يتلقى تيار الحكمة مساندة من بعض الميليشيات المسلحة.

وأطلق الرئيس العراقي برهم صالح مبادرة لتهدئة الأوضاع بين ميليشيات “عصائب أهل الحق”، وتيار “الحكمة”، بعد أن انعكس هذا السجال على شكل مخاوف لدى المواطنين في بغداد؛ تحسبًا من حدوث اشتباكات مسلحة قد تؤدي إلى تطورات لا تحمد عقباها.

وتزايدت في الآونة الأخيرة في بغداد وبعض المحافظات العراقية أعمال القتل والاغتيال التي تعرضت لها شخصيات مختلفة، وبعض تلك العمليات تمّت في ظروف غامضة ينفذها مجهولون، دون التمكن من القبض عليهم من قبل الجهات الأمنية العراقية، وتُسجّل العمليات في الغالب ضد مجهولين.