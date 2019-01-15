محاكمة 15 طالبًا مصريًا بتهمة الانضمام إلى “داعش”

وافق النائب العام المصري، المستشار نبيل أحمد صادق، على قرار الاتهام بإحالة 15 طالبًا إلى محكمة الجنايات، لانضمامهم لتنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا.

وجاء قرار الاتهام بإحالة وليد منير إسماعيل 23 سنة، ومحمد جمال الدين 26 سنة، وأحمد رأفت جمال الدين 30 سنة، وشقيقيه عمر 21 سنة ومحمد 22 سنة، وأحمد عبد الغني 34 سنة، وأحمد محمود عبد العزيز 22 سنة، وعاصم أحمد زكي 22 سنة، وشقيقيه علي 29 سنة وعمر 27 سنة، وخالد محمد عبد السلام 22 سنة، وعمرو محسن رياض 32 سنة، وعمر ياسر فؤاد 21 سنة، وعمر خالد محمود حمد المالكي 21 سنة، وعلي الدين أبو عيش 21 سنة، إلى محكمة الجنايات.

وأضاف أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من 2016 حتى 2018 بدائرة قسم حلوان، قام المتهم الأول بتأسيس وتولي قيادة جماعة، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي؛ إذ أسس وتولى قيادة جماعة تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير النظام الحاكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

بينما قام المتهم الثاني بتحريض المتهم الأول على ارتكاب الجرائم الإرهابية، في حين وجهت للمتهمين من الثالث حتى الأخير تهمة قيامهم بتلقي تدريبات بدنية وعسكرية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق أغراضها، وقام المتهم الثالث بتدريب الأفراد بدنيًا بقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل البلاد، كما التحق المتهمون بتنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا.

وقد وجهت النيابة للمتهم الرابع قيامه بحيازة سلاح لاستعماله في ارتكاب جرائم إرهابية، واستخدم مع المتهمَين الخامس والحادي عشر شبكة المعلومات الدولية، بغرض تبادل الرسائل والمعلومات عن تحركاتهم في الداخل والخارج، إذ استخدموا “فيس بوك” في مراسلاتهم عن أماكن تواجدهم وتحركاتهم داخل وخارج البلاد.