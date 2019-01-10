أبو مرزوق: تأجيل زيارة إسماعيل هنية إلى روسيا‎

قالت حركة “حماس“، اليوم الخميس، إن زيارة إسماعيل هنية، رئيس مكتبها السياسي إلى روسيا، التي كانت مقررة في 15 من الشهر الجاري، “تم تأجيلها إلى وقت آخر، بسبب انشغال وزير الخارجية الروسي”.

وقال موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي بالحركة، في تصريح نشره على موقع “تويتر”:” تم تأجيل زيارة رئيس المكتب السياسي للحركة إلى روسيا، لوقت آخر لانشغال وزير الخارجية مع حرصهم على إتمامها”.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع أبو مرزوق، مع نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، ومبعوث الرئيس فلاديمير بوتين.

وأضاف أبو مرزوق:” كما تم الحديث خلال الاتصال حول تطورات القضية الفلسطينية، والتأكيد على موقف روسيا الثابت من قضيتنا الوطنية”.

وفي 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قال بوغدانوف إنه “من المقرر عقد لقاءات في 15 يناير بين هنية، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف”.

وكانت وكالة “إنترفاكس” الروسية للأنباء، قد نقلت في وقت سابق اليوم عن سفير السلطة الفلسطينية لدى روسيا قوله، إنه تم إلغاء زيارة مقررة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إلى موسكو الأسبوع المقبل.