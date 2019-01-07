“حماس” تعتدي على طاقم عمل تلفزيون فلسطين في غزة

اعتدت قوات أمن حركة حماس اليوم الإثنين، على طاقم تلفزيون قناة فلسطين في قطاع غزة أثناء تغطيته الميدانية لبرنامج “مراسلون في الميدان”.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في فلسطين (وفا) أن “حماسًا تعمدت قطع بث تلفزيون فلسطين، أثناء التغطية المباشرة، ولم تسمح للطواقم بمواصلة العمل”.

ونقل تلفزيون فلسطين عن نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، أن “اعتداء حماس على طاقم تلفزيون فلسطين في غزة جريمة جديدة بحق شعبنا والإعلام الفلسطيني”.

وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومنسق القوى والفصائل واصل أبو يوسف، أكد أنّ “اختطاف واعتقال المئات من قياديي وكوادر حركة فتح من قبل أجهزة حركة حماس، لمنع إقامة المهرجان المركزي لانطلاقة الثورة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الإثنين، أمرٌ مرفوض”.

وطالب أبو يوسف في حديث لإذاعة” صوت فلسطين” حركة حماس بـ”تغليب المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، والحفاظ على مقدراته في سبيل الحرية والاستقلال”.