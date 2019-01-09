الإعلام الإسرائيلي: روسيا تؤجل زيارة هنية إلى “أجل غير معلوم”

أكدت وسائل إعلام عبرية مساء الأربعاء، تأجيل زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى روسيا، والتي كانت مقررة منتصف الشهر الجاري.

وذكرت القناة 14 العبرية، أن “زيارة هنية المقررة إلى روسيا تأجلت إلى أجل غير معلوم بناءً على طلب موسكو”.

وأشارت إلى “إعلان مصر أنه بعد رحيل السلطة الفلسطينية من معبر رفح، لن يتم السماح لأحد بالخروج من غزة عبر المعبر، فيما يُسمح فقط بدخول العائدين إلى القطاع”.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، نهاية الشهر الماضي، إن “إسماعيل هنية سيزور موسكو يوم 15 كانون الثاني/ يناير”، وسيُجري مباحثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف”.

ورفضت موسكو، منتصف الشهر الماضي، احتجاجًا إسرائيليًا على توجيهها دعوة إلى إسماعيل هنية، لزيارة روسيا.

وذكرت القناة الإسرائيلية العاشرة حينها، أن السفير الإسرائيلي لدى موسكو، غاري كورين، وجَّه إلى الخارجية الروسية رسالة احتجاج رسمية على هذه الدعوة، كما وجَّهت الخارجية الإسرائيلية رسالة مماثلة إلى السفارة الروسية في تل أبيب.

وأضافت القناة التلفزيونية أن الخارجية الروسية رفضت هذا الاحتجاج، وردّت على الدبلوماسيين الإسرائيليين بالقول:”أنتم أنفسكم تتحدثون مع حماس”.