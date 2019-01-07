إسرائيل تجمد تحويل الدفعة الثالثة من الأموال القطرية لحماس في غزة

قالت القناة “20” التلفزيونية الإسرائيلية، إن الحكومة أمرت بعدم تحويل “الأموال القطرية” الخاصة بدفع رواتب موظفي قطاع غزة.

وذكرت القناة “20” (خاصة) اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمر بتجميد المرحلة الثالثة من تحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة.

وقالت المحطة، إن قرار نتنياهو جاء بدعوى “التصعيد الأخير جنوب إسرائيل، وإطلاق قذيفة من قطاع غزة“.

وكانت إسرائيل قد قصفت 3 مواقع في قطاع غزة، أمس وفجر اليوم الإثنين، ردًا على ما قالت عنه إطلاق “حوّامة صغيرة” من غزة باتجاه جنوب إسرائيل أمس، وإطلاق قذيفة مدفعية صباح اليوم تجاه ساحل عسقلان.

ولم يصدر تأكيد رسمي من الحكومة الإسرائيلية على ما ذكرته القناة التلفزيونية.

وتدفع دولة قطر 15 مليون دولار شهريًا، لدفع رواتب موظفي قطاع غزة.

وانتقد واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في وقت سابق، ”دخول الأموال القطرية بهذه الطريقة الذي يعطي أملًا لأولئك الراغبين في تكريس الانقسام“.

وأضاف ”هناك جهة شرعية هي منظمة التحرير مسؤولة عن الشعب الفلسطيني، عندما يتم تجاوزها عن طريق حكومة الاحتلال وإدخال الأموال عن طريق السفير القطري محمد العمادي من خلال كشوفات يتسلمها من الاحتلال، فإن هذا يعمق الانقسام ويكرسه“.