نقابة الصحفيين الفلسطينيين: حماس تعذّب الصحفيين وتلاحقهم في غزة

قالت الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، إن حركة حماس تتبع سياسة ملاحقة الصحفيين وتعذيبهم في سجونها في قطاع غزة، محمّلة الحركة وقياداتها المسؤولية الكاملة عن تبعات الاعتداء على الصحفيين.

وأضافت النقابة في بيانٍ لها، أن الأجهزة الأمنية التابعة لحماس، تورطت في تعذيب عدد من الصحفيين، وخلقت بيئة معادية لحرية العمل الصحفي في قطاع غزة، مشيرة إلى أن هذه السياسة هي نتاج طبيعي لحجم التحريض والتربية الحزبية الضيقة لعناصرها وأجهزتها ضد حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي.

وتابعت النقابة، بأنها تدرس سبل التصدي لهذه الموجة الخطيرة من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لحماس ضد الصحافيين وأعضاء النقابة، مؤكدةً وقوفها إلى جانب الصحفيين ومقاومة سياسة حماس في استهداف العمل الصحفي.

وأشارت النقابة، إلى أن مديرها الإداري، لؤي الغول، تعرض لتعذيب وحشي من قبل أفراد وضباط من جهاز الأمن الداخلي التابع لحركة حماس، داعيةً الفصائل الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية إلى اتخاذ موقف واضح ضد سياسة حماس.

ودعت المواطنين في قطاع غزة لخلق أوسع بيئة مساندة وحاضنة للصحفيين والصحفيات، مطالبةً جميع المؤسسات الصحفية تكثيف التغطية الإعلامية وتخصيص موجات مفتوحة وتسليط الضوء على الوضع الداخلي لقطاع غزة واستقبال شكاوى المواطنين والصحافيين.

وكشفت النقابة عن إنشاء غرفة عمليات دائمة لتوثيق الانتهاكات بالشراكة مع مؤسسات حقوق الإنسان، وتحليل سلسلة الاعتداءات بحق الصحافيين والمؤسسات الإعلامية في قطاع غزة.