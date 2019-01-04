عباس يصل القاهرة لبحث جهود المصالحة الفلسطينية

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى العاصمة المصرية القاهرة، بعد ظهر اليوم الجمعة؛ لإجراء مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي “حول آخر مستجدات القضية الفلسطينية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وأفاد سفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، دياب اللوح، بأن عباس سوف يشارك أيضًا في احتفالية افتتاح مسجد “الفتاح العليم” وكاتدرائية “ميلاد المسيح” في العاصمة الإدارية الجديدة.

وكان اللوح قد قال، في بيان صحفي، أمس الخميس، إن “قمة فلسطينية مصرية ستجمع الرئيس عباس بالرئيس السيسي؛ للتباحث حول آخر مستجدات القضية الفلسطينية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وقالت مصادر فلسطينية إنه من المتوقَّع أن تتطرق القمة إلى فشل جهود المصالحة بين منظمة التحرير وفتح من جهة، وحركة حماس من جهة أخرى، في ظل إصرار الأخيرة على “رفض الانصياع لقرارات الشرعية”، وإبقاء سيطرتها على قطاع غزة، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.