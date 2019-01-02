العراق.. المؤبد لداعشي عمل بـ”ديوان الحسبة” في الموصل

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في العراق، اليوم الأربعاء، حكمًا بالسجن المؤبد على أحد أفراد تنظيم داعش كان يعمل فيما يسمى بديوان “الحسبة” في مدينة الموصل شمال البلاد.

وذكر بيان للمحكمة أن “مدانًا بالإرهاب اعترف في دوري التحقيق الابتدائي والقضائي بانتمائه لتنظيم داعش الإرهابي، هو وأشقاؤه بعد سيطرة التنظيم على الجانب الأيمن من الموصل”.

وأضاف أنه “تم تخصيص سكن له بعد مبايعته التنظيم، ونسب للعمل فيما يسمى بديوان الحسبة لمحاسبة المخالفين لتعليمات داعش، ومن ثم اشترك بعمليات عسكرية ضد القوات الأمنية في أطراف الموصل“، بحسب اعترافاته.

وأوضح البيان أن “المحكمة وجدت الأدلة كافية لإدانة المتهم والحكم عليه بالسجن المؤبد، وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005”.