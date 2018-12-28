رئيس وزراء السودان: القانون سيأخذ مجراه في أحداث الاحتجاجات

أعلن رئيس الوزراء السوداني معتز موسى اليوم الجمعة، أن “القانون سيأخذ مجراه” فيما حدث من عنف أثناء الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، منذ 10 أيام.

جاء ذلك في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، في أول تعليق لرئيس الوزراء حول الاحتجاجات التي تشهدها السودان، المنددة بالغلاء والمطالبة برحيل النظام.

وقال موسى، إن الدستور “يكفل للجميع حق التظاهر السلمي، والتعبير لكل فرد دون التخريب للممتلكات والمنشآت العامة والخاصة”.

وأضاف: “نتأسف لسقوط قتلى نتيجة أعمال العنف، ونرجو ألّا يتكرر الأمر… نحن ندين عمليات التخريب والتدمير، والقانون سيأخذ مجراه”.

وأمس الخميس، أعلن وزير الإعلام، جمعة بشارة أرو، أن النيابة العامة أمرت “بالتحقيق والتقصي” حول الاحتجاجات.

وتجددت التظاهرات الاحتجاجية، بعدد من أحياء العاصمة الخرطوم، عقب صلاة ظهر اليوم الجمعة، منددة بالغلاء ومطالبة بإسقاط النظام، فرقتها الشرطة بالغاز المسيل للدموع.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لتظاهرات في مدن مختلفة من أنحاء متفرقة بالبلاد.

وأمس الخميس، أعلنت الحكومة، أن عدد قتلى الاحتجاجات في البلاد 19، بالإضافة إلى إصابة 187من القوات النظامية، و219 مدنيًا.

وقالت منظمة العفو الدولية الثلاثاء الماضي، إن عدد القتلى وصل إلى 37 قتيلًا.

ومنذ 19 كانون أول/ديسمبر الجاري، شهدت 13 ولاية احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بإسقاط النظام.