رئيس الوزراء السوداني يقتحم عالم “فيسبوك”

دشن رئيس الوزراء السوداني معتز موسى، حسابًا رسميًّا على موقع “فيسبوك“، استجابة لـ”مناشدات” تلقاها من مواطنين.

وقال موسى في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “استجابة لمناشدات كثيرة من أبناء هذا الشعب، أنشأت حسابًا على فيسبوك، قناعتي تزداد أنه كلما تواصلنا أكثر تكاتفت أيدينا وتباركت جهودنا لبناء وطن عملاق”.

ووصلت صفحة معتز موسى -الذي يتولى أيضًا حقيبة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي- إلى الحد الأقصى المسموح به من الأصدقاء بعد بضع ساعات من تدشينها.

وقال موسى في أول تدوينة له على “فيسبوك”: “دشنت اليوم حسابي الوحيد على الفيس بوك لتقبل آراء جميع أطياف الشعب السوداني، ثقتي في هذا الشعب عالية أرجو أن نبحر سويًّا بالبلاد لبر الأمان”.

ويرى خبراء، أن “متطلبات الوظيفة العامة تحتاج لتواصل مباشر مع الجمهور، وأن موسى هدف للوصول إلى أكبر قاعدة من الجمهور باعتبار أن ظروف السودان الحالية تحتاج إلى إيصال المعلومات والحقائق للجمهور مباشرة لتخفيف حالة الاحتقان والإحباط التي يعيشها المواطن”.

وأشاروا إلى أن “الأمر إيجابي في دحض الإشاعات وتمليك الحقائق للجمهور، وهو سلوك يجب أن يتبعه كل المسؤولين”.