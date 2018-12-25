الشرطة السودانية تفرق محتجين أمام القصر الرئاسي في الخرطوم 

فرَّقت السلطات السودانية، الثلاثاء، آلاف المحتجين على الأوضاع المعيشية، قرب القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم.

وأفاد شهود عيان بأن آلاف المحتجين انطلقوا من منتصف شارع “القصر”، متوجهين نحو مقر الرئاسة السودانية.

وذكر الشهود أن المحتجين طالبوا رئيس البلاد عمر البشير، بالتنحي عن السلطة.

وفرقت الشرطة المتظاهرين بواسطة قنابل الغاز المسيل للدموع والهراوات، فضلًا عن اعتقال عشرات منهم، بحسب المصادر ذاتها.

ويشهد شارعا “القصر” و”الجمهورية” المؤديان إلى قصر الرئاسة، عمليات كر وفر بين الشرطة والمحتجين.‎

والاثنين، تعهَّد الرئيس البشير، “بإجراء إصلاحات اقتصادية توفر حياة كريمة للمواطنين”، في أول تصريح له منذ اندلاع الاحتجاجات المنددة بتدهور الأوضاع الاقتصادية، الأربعاء الماضي، والتي شملت حتى اليوم 14 ولاية من أصل 18.

ويشهد السودان منذ الأربعاء، احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار، اتسعت رقعتها لاحقًا حتى طالت 13 ولاية من أصل 18.