الحزب الشيوعي السوداني يعلن “اعتقال” مسؤوله بالخرطوم

أعلن الحزب الشيوعي السوداني (معارض)، مساء الأحد، أن السلطات “اعتقلت” مسؤول الحزب بالخرطوم.

وقال الحزب في بيان إن “قوة أمنية كبيرة اقتحمت مقره، واعتقلت سكرتيره في العاصمة الخرطوم، مسعود محمد الحسن”.

ولم يتسن على الفور التأكد من صحة ما أعلنه الحزب الشيوعي، كما لم تصدر السلطات أي إعلان بالخصوص حتى الساعة (21.45 ت.غ).

وشهدت 12 ولاية سودانية من أصل 18، منذ الأربعاء الماضي، احتجاجات شعبية تندد بالغلاء وتردي الأوضاع الاقتصادية.

وسقط خلال الاحتجاجات 8 قتلى بحسب السلطات، بينما تقول المعارضة إن عدد القتلى بلغ 22، إضافة إلى عشرات الجرحى.