العفو الدولية: السلطات السودانية قتلت 37 متظاهرًا

المصدر: ا ف ب

ذكرت منظمة العفو الدولية، يوم الثلاثاء، أن 37 شخصًا قتلوا برصاص قوات الأمن السودانية خلال 5 أيام من التظاهرات التي شهدتها البلاد احتجاجًا على غلاء المعيشة.

وانطلقت الاحتجاجات الغاضبة التي عمَّت العديد من المدن السودانية في الـ 19 من كانون الأول/ ديسمبر، إثر قرار الحكومة زيادة سعر الخبز 3 مرات في بلد يعاني ركودًا اقتصاديًّا.

وأكد مسؤولون وشهود، أن ما لا يقل عن 8 أشخاص قتلوا في هذه التظاهرات، 6 في القضارف شرق البلاد، واثنان في عطبرة في الشرق أيضًا، خلال اشتباكات مع شرطة مكافحة الشغب، لكن مصادر أخرى تحدثت عن حصيلة أكبر.

وقدَّر زعيم حزب الأمة الرئيس المعارض الصادق المهدي، أن العدد يصل إلى 22 قتيلاً، وشجب “قمع الجيش” للتظاهرات.

وأفادت منظمة العفو الدولية في بيان أصدرته الاثنين بأن “37 متظاهرًا قتلوا برصاص قوات الأمن خلال خمسة أيام من الاحتجاجات المناهضة للحكومة”.

وقالت سارة جاكسون مساعدة مدير المنظمة غير الحكومية لمنطقة شرق أفريقيا والبحيرات الكبرى والقرن الأفريقي، إن “واقع استخدام قوات الأمن للقوة المميتة دون تمييز ضد المتظاهرين العزل هو أمر مقلق للغاية”.

ودعت المنظمة السلطات إلى “وضع حد لاستخدام القوة المميتة وتجنب إراقة المزيد من الدماء بلا طائل”.

وفي اليوم السادس من الاحتجاجات، وعد الرئيس السوداني عمر البشير السودانيين “بإصلاحات حقيقية لضمان حياة كريمة للمواطنين”.

وبعد الاحتجاج على غلاء المعيشة في بداية التظاهرات، هتف المحتجون خلال مسيراتهم بشعار “الشعب يريد إسقاط النظام”، على غرار الشعار الذي أطلق خلال حراك الربيع العربي في 2011.