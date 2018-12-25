وزير فلسطيني: حماس “تتنعم” بامتيازات اتفاقية أوسلو وتطالب بإلغائها

انتقد وزير الشؤون المدنية الفلسطيني، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، مطالب حركة حماس بإلغاء اتفاقية أوسلو “رغم تنعمها بمزاياها”.

وقال الشيخ في تصريح صحافي، الثلاثاء، إن “حركة حماس تتنعم بامتيازات اتفاقية أوسلو وأموالها وجوازات سفرها الدبلوماسية، وتطالب في ذات الوقت بالانفكاك عنها رغم معرفتها بأن المجلس التشريعي الفلسطيني هو أحد إفرازات أوسلو”.

وأشار الشيخ إلى أن “قيادات حركة حماس، يريدون من أوسلو ما يخدم مصالحهم ومصالح أحزابهم وحركاتهم ويرفضون ما يتعارض معها”.

وأضاف أن “حركة حماس تنتقد التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وتقوم بإدخال الأموال القطرية عبر مطار بن غوريون وبقرار إسرائيلي ومن خلال كشوف تشرف عليها أجهزة الأمن الإسرائيلية.. هذا قمة الوقاحة في التنسيق”.

وطالب الشيخ، حركة حماس بـ”الاحتكام إلى الشعب الفلسطيني، عبر صناديق الاقتراع ليختار من يقوده وينوب عنه”.