عريقات: روسيا تواصلت مع حركة حماس لهذا السبب

كشف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، الأسباب التي تتواصل روسيا من أجلها مع حركة حماس.

وقال عريقات في تصريحات صحفية إن الاتصالات بين روسيا وحماس، تجري منذ فترة، وأن الهدف الأساسي من هذا التواصل الروسي مع حماس، هو إقناع حركة حماس بالعودة إلى الشرعية الفلسطينية، والعمل تحت سقف منظمة التحرير الفلسطينية.

وأضاف عريقات أن هناك اتصالات تجري بين روسيا ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، حيث تسعى روسيا إلى تقريب وجهات النظر على أساس الاتفاقيات التي تمت برعاية مصرية بين الطرفين.

وتابع عريقات أن روسيا طلبت من حركة حماس، إنهاء انقلابها في قطاع غزة، وإجراء انتخابات، وتطبيق اتفاق القاهرة الموقع في أكتوبر/تشرين الأول 2017.

وفي وقت سابق، تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية ، دعوة رسمية من روسيا لزيارة موسكو.