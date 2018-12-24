الجامعة العربية: لا “توافق عربيًا” بشأن عودة عضوية سوريا

المصدر: ا ف ب‎

أكدت جامعة الدول العربية في بيان لها يوم الإثنين، أن موقفها تجاه تعليق عضوية سوريا لم يتغير لعدم وجود “توافق عربي”.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة، حسام زكي، في مؤتمر صحافي: “لا يوجد توافق عربي حول مسألة إعادة النظر بشأن قرار تعليق عضوية سوريا بالجامعة العربية”.

وتعاني سوريا من عزلة دبلوماسية على الصعيدين العربي والدولي منذ اندلاع النزاع فيها في آذار/ مارس 2011، تجلت خصوصًا في إغلاق غالبية الدول العربية والغربية سفاراتها في سوريا.

وفي 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، أي بعد نحو 8 أشهر من بدء الاضطرابات في سوريا، اتخذت الجامعة العربية قرارًا بتعليق عضوية سوريا مع فرض عقوبات سياسية واقتصادية عليها، مطالبة الجيش السوري بـ”عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين المناهضين للنظام”.

وتسبب النزاع منذ اندلاعه بمقتل أكثر من 360 ألف شخص، وبدمار هائل في البنى التحتية، ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

من جهة أخرى، لفت زكي إلى عدم وجود تنسيق بين الرئيس السوداني عمر البشير والجامعة العربية فيما يخص زيارته الأخيرة لدمشق.

وقام البشير الأسبوع الماضي بزيارة مفاجئة لدمشق، حيث التقى نظيره السوري بشار الأسد، وأجرى معه محادثات ثنائية حول العلاقات بين البلدين، وتطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة.

والبشير هو أول رئيس عربي يزور العاصمة السورية منذ اندلاع النزاع في سوريا.