تقرير أمريكي: بشار الأسد قد يبرم صفقة مع الأكراد لردع أردوغان

توقّع مركز بحوث أمريكي أن يدفع قرار الرئيس الأمركي دونالد ترامب سحب قواته من سوريا، رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى إبرام صفقة مع الأكراد في الشمال لمواجهة خطط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لغزو تلك المنطقة.

وحذر “مجلس العلاقات الخارجية” من أن تركيا يمكن أن تورط نفسها في حرب عصابات طويلة ودامية في حال نفذت تهديداتها وقامت بغزو المناطق الكردية التي تشكل نحو ثلث مساحة سوريا، مشيرًا إلى التقارير التي تحدثت عن وجود 30-60 ألف مقاتل من وحدات الحماية الكردية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية.

ولفت المجلس إلى أن هؤلاء المقاتلين اكتسبوا خبرة قتالية كبيرة في سوريا خلال السنوات الأربع الماضية، وأن بإمكانهم الدخول في حرب عصابات منهِكة ضد تركيا، التي قال إنها تسعى بكل قوتها لمنع إقامة أي شكل من أشكال الحكم الذاتي للأكراد في سوريا.

وأعرب المجلس، في تقرير نشره أمس الجمعة، عن اعتقاده بأن الأكراد في شمال سوريا سيسعون للتقرب من روسيا والأسد بعد انسحاب القوات الأمريكية، وأنهم سيحاولون “إبرام صفقة مع النظام السوري تتضمن إقامة حكم ذاتي مقابل موافقة الأكراد على استعادة الأسد السيطرة على كامل المناطق السورية.”

وقال التقرير: “هذه الخطوة ستزيد من احتمالات اندلاع مواجهة بين سوريا وتركيا التي تريد توسيع نفوذها في شمال سوريا لمنع إقامة أي شكل من أشكال الحكم الذاتي للأكراد…وبالنسبة لروسيا التي تقدم الدعم الدبلوماسي والعسكري لقوات سوريا الديمقراطية؛ فإنها ستحاول اللعب مع جميع الأطراف، وضمان تعزيز نفوذها على أنقرة، ما سيضعف علاقات تركيا مع حلف الناتو وأوروبا، والتي هي ضعيفة أساسًا.”

وختم قائلًا: “كل المؤشرات الآن تشير إلى أنه ستكون هناك صفقة بين الأسد والأكراد تتيح له استعادة السيطرة على كامل الأراضي السورية ما يوفر مظلة حماية للأكراد في مواجهة تركيا.. وفي حال حدوث مثل هذه الصفقة فإن الوضع سيسوء بشكل كبير؛ خاصة في حال أعطى أردوغان أوامره للجيش ببدء الغزو، من جهة أخرى فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعزز مركزه بشكل كبير في حال نجح في التعامل مع هذا الوضع المعقد، ومنع اندلاع مواجهة عسكرية سورية –تركية – كردية.”