البنتاغون يعلن توقيع أمر انسحاب الجنود الأمريكيين من سوريا

المصدر: أ ف ب

أعلن متحدث عسكري أميركي أمس الأحد عن توقيع أمر انسحاب الجنود الأمريكيين من سوريا، حيث تم نشرهم للمساعدة في القتال ضد تنظيم “داعش”.

وقال المتحدث: “الأمر التنفيذي المتعلق بسوريا قد جرى توقيعه”، دون أن يعطي أي تفاصيل إضافية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قرار مفاجئ سحب الجنود الأمريكيين المتمركزين في سوريا وإعادتهم إلى الوطن، معتبرًا أن التنظيم قد “هزم إلى حد بعيد”.

ولقي قرار الانسحاب معارضة من عدد كبير من السياسيين الأمريكيين وزعماء دول حليفة للولايات المتحدة، الذين رأوا فيه خطوة سابقة لأوانها، تزيد من حالة عدم الاستقرار في هذه المنطقة المنكوبة بالحروب.

وهذا القرار الذي اتبعه ترامب في اليوم التالي بآخر يعلن فيه سحب عدد كبير من الجنود الأمريكيين من أفغانستان، دفع بوزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس والمبعوث الأمريكي للتحالف الدولي ضد “داعش” بريت ماكغورك إلى الاستقالة.