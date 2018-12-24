لأول مرة.. قمة أوروبية عربية في القاهرة‎

أعلنت الجامعة العربية، الإثنين، انعقاد أول قمة عربية أوروبية، في العاصمة المصرية القاهرة، يومي 24 و25 فبراير/شباط المقبل.

جاء ذلك، وفق بيان لجامعة الدول العربية، أوردته وكالة الأنباء الرسمية في مصر.

وقال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إن “القمة العربية الأوروبية (الأولى) ستعقد بمصر في 24 و25 فبراير 2019″، لكن البيان لم يورد أي تفاصيل تتعلق بالمشاركين من الدول الأوروبية.

وأشار زكي إلى أنه “يجرى التشاور حول الموضوعات التي يمكن أن تناقشها القمة، ليس هناك موضوع واحد، الجانب العربي لديه اهتماماته، والجانب الأوروبي لديه اهتماماته، وسنصل إلى توافق للخروج بالقمة بالشكل الذي يضمن نجاحها”، بحسب البيان ذاته.

واعتبر زكي، أن القمة العربية الأوروبية المقبلة قمة تاريخية، حيث تعقد لأول مرة (..) معتبرًا أن الجامعة العربية تنظر لها باهتمام، وتأمل أن تكون قمة “لها أهميتها”.

وكشف المسؤول العربي عن اجتماع وزاري عربي أوروبي، سيعقد في بروكسل، للتحضير للقمة، في 4 فبراير المقبل.

وكانت القمة العربية التي عقدت في البحر الميت بالأردن، مارس/ آذار 2017، وافقت على عقد أول قمة عربية أوروبية، لبحث سبل التعاون العربي- الأوروبي والتحديات المشتركة، أبرزها مكافحة الإرهاب، والاتجار بالبشر والسلاح، والنزاعات الإقليمية، والهجرة غير النظامية.