البرلمان العربي يدعو الجامعة العربية لإعادة سوريا إلى العمل المشترك‎

قالت وكالة أنباء “الشرق الأوسط” الرسمية المصرية إن البرلمان العربي دعا جامعة الدول العربية، اليوم الجمعة، إلى إعادة سوريا إلى العمل العربي المشترك، بعد سبع سنوات من قرار الجامعة تعليق أنشطة دمشق في مختلف مؤسساتها.

وتعد دعوة البرلمان العربي إشارة إلى أن الجامعة العربية يمكن أن تتحرك لإعادة تمثيل سوريا في مؤسساتها، بعد تعليق أنشطتها في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2011؛ ردًا على هجمات القوات السورية العنيفة على المحتجين في المدن السورية.

ويقول دبلوماسيون: إن إنهاء تعليق الأنشطة السورية في مؤسسات الجامعة العربية يتطلب موافقة مجلس الجامعة العربية بالإجماع، لكن يمكن لدول أعضاء فيها إبداء تحفظها دون أن يمنع ذلك سريان القرار.

وقالت الوكالة إن الدعوة لإنهاء تعليق الأنشطة السورية في الجامعة العربية تضمنها بيان وزع، اليوم الجمعة، موجه إلى “مجلس جامعة الدول العربية واللجان المعنية وكل الهيئات والمؤسسات العربية”.

وأضافت أن البيان دعا مجلس الجامعة العربية وباقي المؤسسات العربية إلى “العمل والتنسيق من أجل إعادة سوريا الى الفضاء العربي، مساهمةً في تحقيق الحلول السياسية التي تمكن الشعب السوري من (تحقيق) وحدته على أراضيه ومن العيش الآمن بما يجمع قواه الوطنية بعيدًا عن أي نزعة طائفية أو إقصاء”.

وقال السفير محمود عفيفي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنه “ليس لديه تعليق إضافي بعد تصريحات أدلى بها أبو الغيط في الآونة الأخيرة حول عضوية سوريا في الجامعة العربية”.

وقال أبو الغيط، في أبريل/ نيسان: إن “قرار تجميد المقعد السوري في الجامعة العربية في تقديري قرار متسرع جدًا، وهناك نقاشات نحو تغيير في مواقف بعض الدول العربية التي ترى أن هذا التصرف يجب أن يعاد النظر فيه”.

ومنذ شهور تطالب وسائل إعلام رسمية مصرية بإعادة الحكومة السورية إلى مقعد سوريا في الجامعة العربية.